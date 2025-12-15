Meno sole e più nuvole | le temperature iniziano a calare

Le condizioni meteorologiche stanno cambiando: l'anticiclone che ha garantito tempo stabile e soleggiato si indebolisce, portando un aumento delle nuvole e un calo delle temperature. Questa fase segnala un passaggio stagionale, con il clima che si prepara a modificarsi dopo giorni di stabilità atmosferica.

Si indebolisce l’anticiclone che ha portato tempo bello e stabile negli ultimi giorni e per tutto il fine settimana. Infiltrazioni di aria umida da sud causeranno un aumento di nuvolosità dalla serata odierna, anticipando un peggioramento del tempo previsto per martedì. Il cielo si manterrà nuvoloso o coperto su gran parte della regione fino in prossimità delle festività natalizie, con la Lombardia probabilmente interessata da nuove precipitazioni a partire da domenica prossima. Le temperature si manterranno superiori alle medie del periodo almeno fino al prossimo fine settimana, con una diminuzione nelle massime dovuta alla copertura nuvolosa, compensata però da un aumento delle minime. Bergamonews.it ??????' ????????, ???????? ???????????? ?????????? Nessuna novità significativa: sempre stabile e parzialmente nuvoloso per nuvole basse e locali foschie e nebbie a tratti fitte. Più sole e meno nuvolosità sui settori meridonali. Temperature stazionarie. Mari: poco mosso l - facebook.com facebook L’Italia è sempre meno un Paese per #giovani. Fonte: Il Sole 24 Ore x.com