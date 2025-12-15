Memori chiude la stagione dei Martedì al Teatro a l' Avogaria

Con l’ultimo appuntamento della stagione, il Teatro a l’Avogaria di Venezia accoglie “Memori”, concludendo il ciclo dei “Martedì dell’Avogaria”. La rassegna ha offerto in sei incontri un’ampia panoramica sulla giovane drammaturgia italiana, valorizzando nuovi talenti e narrazioni innovative nel panorama teatrale contemporaneo.

