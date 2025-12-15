Memori chiude la stagione dei Martedì al Teatro a l' Avogaria

Ultimo appuntamento con il ciclo dei "Martedì dell'Avogaria", la rassegna che al Teatro a l'Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) ha presentato, in sei incontri, il meglio della giovane drammaturgia italiana. In scena, martedì 16 dicembre 2025 alle ore 20.30, Memori, di e con Nicola.