Meloni verso Berlino la bozza di risoluzione su asset russi e entrata dell' Ucraina in Ue
Mercoledì, in Parlamento, sarà approvata una bozza di risoluzione riguardante gli asset russi e l’ingresso dell’Ucraina nell’UE. La premier Meloni si prepara a partecipare al vertice di Berlino, mentre nel testo manca ancora il riferimento al «sostegno militare». La giornata si preannuncia decisiva per le future strategie europee.
Mercoledì il documento sarà approvato in Parlamento: manca il concetto di «sostegno militare». La premier attesa al vertice. Xml2.corriere.it
Meloni: La caduta del Muro di Berlino fu uno spartiacque per il mondo
