Meloni verso Berlino la bozza di risoluzione su asset russi e entrata dell' Ucraina in Ue

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì, in Parlamento, sarà approvata una bozza di risoluzione riguardante gli asset russi e l’ingresso dell’Ucraina nell’UE. La premier Meloni si prepara a partecipare al vertice di Berlino, mentre nel testo manca ancora il riferimento al «sostegno militare». La giornata si preannuncia decisiva per le future strategie europee.

meloni verso berlino la bozza di risoluzione su asset russi e entrata dell ucraina in ue

© Xml2.corriere.it - Meloni verso Berlino, la bozza di risoluzione su asset russi e entrata dell'Ucraina in Ue

Mercoledì il documento sarà approvato in Parlamento: manca il concetto di «sostegno militare». La premier attesa al vertice. Xml2.corriere.it

Meloni: La caduta del Muro di Berlino fu uno spartiacque per il mondo

Video Meloni: La caduta del Muro di Berlino fu uno spartiacque per il mondo

meloni verso berlino bozzaMeloni verso Berlino, la bozza di risoluzione su asset russi e entrata dell'Ucraina in Ue - Mercoledì il documento sarà approvato in Parlamento: manca il concetto di «sostegno militare». msn.com

meloni verso berlino bozzaMeloni attesa a Berlino, bozza di risoluzione italiana: frenata su asset russi e ingresso Kiev in Ue - La premier stasera al vertice convocato da Merz, in Parlamento il centrodestra accelera: nel testo che sarà votato mercoledì non si parla di armi ma di ... repubblica.it