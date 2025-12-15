Meloni sulla liberazione dell’Imam Shahin | Sicurezza impossibile se giudici annullano ogni misura

Il ministro Meloni denuncia le conseguenze della decisione dei giudici di annullare le misure di sicurezza nei confronti dell’Imam Shahin, sottolineando come ciò renda impossibile garantire la sicurezza pubblica. Il Viminale sta valutando un ricorso per riaffermare le ragioni dell’espulsione, in un contesto in cui Shahin aveva anche visto negata la cittadinanza italiana nel 2023.

Il Viminale starebbe però prendendo in considerazione la possibilità di un ricorso, al fine di a far valere le ragioni che avevano determinato la decisione di espellere l'Imam, a cui nel 2023 era stata anche negata la cittadinanza italiana. Ildifforme.it

Liberazione imam, Meloni contro i magistrati: “Come garantire sicurezza se giudici annullano ogni iniziativa?” - “Qualcuno mi può spiegare come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici ? ilfattoquotidiano.it