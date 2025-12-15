Meloni sulla liberazione dell’Imam Shahin | Sicurezza impossibile se giudici annullano ogni misura
Il ministro Meloni denuncia le conseguenze della decisione dei giudici di annullare le misure di sicurezza nei confronti dell’Imam Shahin, sottolineando come ciò renda impossibile garantire la sicurezza pubblica. Il Viminale sta valutando un ricorso per riaffermare le ragioni dell’espulsione, in un contesto in cui Shahin aveva anche visto negata la cittadinanza italiana nel 2023.
