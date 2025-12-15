Meloni infierisce contro i compagni | Si portano sfiga

Nel suo intervento, Giorgia Meloni critica aspramente alcuni esponenti politici e mediatici, accusandoli di portare sfortuna e di preferire simboli culturali diversi. La premier sottolinea le divergenze di opinioni e di interessi, evidenziando come alcune questioni suscitino maggiore indignazione rispetto ad altre. Un discorso che mette in luce tensioni e posizioni contrastanti all’interno del panorama italiano.

Il premier: «Rosicano per il premio Unesco alla nostra cucina, preferiscono il kebab. Si indignano per Gedi, non per Stellantis». È durato un’ora e un minuto l’intervento di Giorgia Meloni ad Atreju, la manifestazione che ha chiuso ieri i battenti a Roma con numeri record: 105.000 presenze, 144 ore di dibattiti fra le sale e la radio, con 743 interventi, mille volontari e 1.400 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Il discorso del premier e leader di Fratelli d’Italia (ma a Castel Sant’Angelo non c’era neanche un simbolo del partito) è stato puntellato da attacchi ironici e sferzanti al centrosinistra e in particolare ad Elly Schlein ringraziata perché «con il suo morettiano “mi si nota di più se vengo o se non vengo?” ha comunque fatto parlare di noi. Laverita.info

