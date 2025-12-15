A poche settimane dall’evento, Atreju 2025 si conferma come una delle edizioni più numerose di sempre, attirando oltre 100.000 partecipanti. Nel frattempo, Meloni ha rivolto un durissimo attacco a Schlein, alimentando il clima di tensione politica. Un’edizione ricca di numeri e di confronti serrati che riflettono lo stato di fermento del panorama politico italiano.

Dalle parti di Fratelli d’Italia si fregano le mani. Atreju 2025 – "Sei diventata forte" – può essere archiviata come l’edizione dei record: oltre 100mila presenze, 1.400 giornalisti accreditati, mille volontari, nove giorni di dibattiti. Ovviamente, per tutto il centrodestra, soprattutto quello a trazione meloniana, i record da snocciolare sono quelli che il governo si attribuisce, in economia e in politica estera. Ma, alla fine, il vero primato se lo riconosce la mattatrice padrona di casa: "Il campo largo l’abbiamo riunito noi. L’unica che non si è presentata è quella che dovrebbe federarli. Quotidiano.net

Meloni attacca Schlein dal palco di Atreju: "Sono venuti tutti i leader, solo lei è rimasta a casa. Il loro campo largo lo abbiamo fatto qui" - La premier dal palco della kermesse di FdI critica la leader del PD per non aver partecipato all'evento: "Chi scappa non ha contenuti"