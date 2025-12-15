Meloni assassina free Gaza | scritte contro la premier sul muro di una scuola
Sul litorale romano, un episodio di vandalismo ha portato alla scoperta di scritte offensive contro la premier Meloni, tra cui
Roma, 15 dicembre 2025 – L’ennesimo episodio di vandalismo a sfondo politico torna ad accendere il dibattito sul litorale romano. A Ostia, sul muro dell’Istituto scolastico “Marco Polo”, sono comparse scritte realizzate con vernice spray contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnate dallo slogan “Free Gaza”. Le frasi, vergate all’esterno dell’edificio scolastico, sono state segnalate nella giornata di domenica 14 dicembre 2025. Milani (FdI): “Odio puro, ora basta”. “Piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le scritte apparse sul muro dell’Istituto scolastico Marco Polo di Ostia. Cdn.ilfaroonline.it
Meloni all'Onu A Gaza Israele ha superato limite
“Meloni assassina, free Gaza”: scritte contro la premier sul muro di una scuola - La condanna di Milani (FdI): “Frasi ingiuriose che dimostrano odio” Roma, 15 dicembre 2025 – L’ennesimo episodio di vandalismo a sfondo politico torna ad accendere ... ilfaroonline.it
“Meloni assassina, free Gaza”: la scritta contro la premier sul muro di una scuola a Roma - Persone di cui per il momento non è nota l'identità hanno scritto fuori la scuola ‘Meloni assassina, ... fanpage.it
#Meloni : la nostra alleanza non per ravanare poltrone. #Atreju non è ammucchiata, sinistra in Parlamento lo è - #Atreju2025 #FdI - facebook.com facebook