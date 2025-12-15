Meloni agli Ambasciatori | Piano Mattei ora strategia europea e internazionale – Il video
Nel suo intervento agli Ambasciatori, Meloni sottolinea l'importanza di trasformare il Piano Mattei in una strategia europea e internazionale, valorizzando il ruolo storico dell’Italia come ponte tra Occidente e Oriente. Un messaggio che evidenzia l’impegno del paese nel rafforzare le relazioni globali e promuovere opportunità di crescita condivisa, rafforzando la posizione italiana nel contesto internazionale.
(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "L’Italia è da sempre il punto di connessione tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, tra Nord e Sud del mondo: questa è la nostra identità profonda, ed è il punto di forza che stiamo valorizzando ad ogni livello, per creare ponti e opportunità di crescita condivisa. Come sta accadendo con il Piano Mattei per l’Africa. L’anno scorso, in questa stessa sede, vi avevo affidato una missione: trasformare questa iniziativa italiana in una strategia europea e internazionale. L’obiettivo è stato raggiunto, ed è grazie al vostro prezioso contributo se oggi il Piano Mattei è una realtà operativa che produce risultati concreti e che può vantare sinergie strutturate con l’Union europea, il G7, l’Unione Africana e le Istituzioni internazionali. Open.online
