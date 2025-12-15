Melito A Natale la bambina resta con me altrimenti vi ammazzo | 19enne di Giugliano investe i suoceri dopo la denuncia

Un confronto acceso sull’affidamento della bambina durante le festività natalizie a Melito, in provincia di Napoli, è sfociato in un grave episodio di violenza. Un giovane di 19 anni di Giugliano ha aggredito i suoceri dopo averla minacciata, scatenando un grave incidente che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

© Teleclubitalia.it - Melito, “A Natale la bambina resta con me, altrimenti vi ammazzo”: 19enne di Giugliano investe i suoceri dopo la denuncia Una discussione accesa sull’affidamento della figlia durante le festività natalizie si è trasformata in un grave episodio di violenza a Melito, in provincia di Napoli. Antonio Bottino, 19 anni, di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito volontariamente i genitori della sua ex compagna. Secondo . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it Tutti d’accordo? ?? #annapepe #geolier #elodie Melito, lite per l’affidamento della figlia, poi la follia: investe i suoceri davanti alla caserma - Melito, lite per l’affidamento della figlia, poi la follia: investe i suoceri davanti alla caserma, arrestato 19enne ... ilgiornalelocale.it

Lite di coppia per chi terrà la figlia a Natale, intervengono i suoceri: lui li mette sotto con l'auto - Madre e padre di una bambina non riuscivano ad accordarsi su chi avesse “diritto” di passare il Natale con la piccola. napolitoday.it

https://www.tvcampiflegrei.it/melito-di-napoli-natale-conteso-rabbia-senza-freni-19enne-investe-i-suoceri-fuori-la-caserma-arrestato-dai-carabinieri/ - facebook.com facebook