Meghnagi, rappresentante della Comunità Ebraica di Milano, chiede scuse a Bonelli e Fratoianni per le dichiarazioni considerate offensive e potenzialmente incitanti all’antisemitismo. La comunità ribadisce il proprio diritto al rispetto e all’identità religiosa, sottolineando l’importanza di un dialogo rispettoso e senza strumentalizzazioni.

© Lapresse.it - Meghnagi (Comunità Ebraica Milano): “Bonelli e Fratoianni chiedano scusa”

“Ai politici che parlano e dicono cose che incitano all’antisemitismo, diciamo basta. Siamo italiani di religioni ebraica e vogliamo essere rispettati per quello che siamo. Noi chiediamo rapporti con la sinistra ma non li vediamo, dov’è il vecchio Pd? Perché fare opposizione al decreto Delrio? Perché è osteggiato dal Pd e dalla sinistra? A Elly Schlein diciamo che siamo pronti a riceverla per parlare insieme a colazione o a pranzo, anche Conte possiamo invitarlo, Bonelli e Fratoianni dovrebbero prima chiedere scusa per quello che hanno detto contro di noi, poi potremmo anche andare a colazione”. Lapresse.it

Milano, il vicepresidente della Comunità ebraica su attacco a Israele: Va oltre termine 'guerra'

Meghnagi (Comunità Ebraica Milano): "Pronti a incontrare Schlein, Bonelli e Fratoianni chiedano scusa" - (LaPresse) "Ai politici che parlano e dicono cose che incitano all’antisemitismo, diciamo basta. stream24.ilsole24ore.com