Medicina legale all' Università il professore resta in cattedra | bocciato il ricorso del secondo in graduatoria
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha stabilito la permanenza in cattedra del professore di Medicina Legale all’Università di Perugia, respingendo il ricorso del secondo in graduatoria. La sentenza mette così fine a una lunga disputa legale, confermando la legittimità dell’assegnazione della cattedra al docente già in carica.
Professore di medicina legale barese patteggiò per violenza sessuale a Torino: ora verso l'insegnamento a Bari - Cinque mesi dopo la sentenza di patteggiamento per violenza sessuale e molestie nei confronti delle sue allieve della scuola di specialità di medicina legale dell’Università di Torino, il ... lagazzettadelmezzogiorno.it
