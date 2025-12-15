Medicina inaugurata la prima Certis con nuovo impianto fotovoltaico e colonnina di ricarica elettrica

Il Comune di Medicina ha inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico da 20 kW e una colonnina di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW AC presso il Centro Commerciale Medicì, promuovendo energie rinnovabili e mobilità sostenibile. L'evento ha segnato un passo importante verso un modello più ecologico e innovativo.

Medicina, 4 settembre 2025 – Si è svolta ieri mattina, presso il Centro Commerciale Medicì sotto il pergolato fotovoltaico, l’inaugurazione ufficiale del nuovo pergolato fotovoltaico da 20 kW connesso a una colonnina di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW AC, realizzato dal Comune di Medicina. Bolognatoday.it Bernini a Perugia: «Medicina, apertura sarà sostenibile. Con rettore parlato di telescopio europeo» Medicina, inaugurata la prima Certis con nuovo impianto fotovoltaico e colonnina di ricarica elettrica - Medicina, 4 settembre 2025 – Si è svolta ieri mattina, presso il Centro Commerciale Medicì sotto il pergolato fotovoltaico, l’inaugurazione ufficiale del nuovo pergolato fotovoltaico da 20 kW connesso ... bolognatoday.it

Inaugurato il primo tassello della nuova CERTIS Medicina - Al Centro Commerciale Medicì è stato inaugurato il nuovo pergolato fotovoltaico da 20 kW connesso a una colonnina di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW AC, realizzato dal Comune e affidato in ... ilrestodelcarlino.it

Inaugurata nuova sede dell'università romena di Medicina a Enna. Crisafulli: "Ora pensiamo a creare il Policlinico" #ANSA - facebook.com facebook