Medicina inaugurata la prima Certis con nuovo impianto fotovoltaico e colonnina di ricarica elettrica

Il Comune di Medicina ha inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico da 20 kW e una colonnina di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW AC presso il Centro Commerciale Medicì, promuovendo energie rinnovabili e mobilità sostenibile. L'evento ha segnato un passo importante verso un modello più ecologico e innovativo.

Medicina, 4 settembre 2025 – Si è svolta ieri mattina, presso il Centro Commerciale Medicì sotto il pergolato fotovoltaico, l’inaugurazione ufficiale del nuovo pergolato fotovoltaico da 20 kW connesso a una colonnina di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW AC, realizzato dal Comune di Medicina. Bolognatoday.it

