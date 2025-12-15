Me contro Te si sposano… a pagamento | nozze-show il 5 settembre 2026 all’Arena di Milano

Il 5 settembre 2026 all’Arena di Milano, i Me contro Te celebreranno il loro matrimonio, ma non sarà un evento convenzionale. Dopo anni di attese e rinvii, Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno annunciato ufficialmente la data delle loro nozze, trasformandola in uno spettacolo a pagamento che coinvolgerà i loro fan in un’esperienza unica e innovativa.

La data è ufficiale, ma non sarà un matrimonio tradizionale. Dopo anni di annunci, rinvii e mezze conferme, Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Me contro Te, hanno finalmente fissato la data delle nozze: 5 settembre 2026. Ma chi si aspettava una cerimonia intima o tradizionale resterà deluso. Il matrimonio di Luì e Sofì sarà infatti un evento-spettacolo dal titolo The Wedding – Lo Show, in programma all’ Arena di Milano. “The Wedding – Lo Show”: nozze trasformate in evento. Non una semplice celebrazione, ma un vero format di intrattenimento con musica, coreografie, pubblico e biglietti a pagamento. Notizieaudaci.it

