Mdmb-pinaca | cos’è la sostanza trovata nella cannabis light e che può essere letale

Mdmb-pinaca è un cannabinoide sintetico, derivato dall'indazolo, presente nella cannabis light. Questa sostanza viene commercializzata online come farmaco di sintesi, ma può rappresentare un grave rischio per la salute. La sua presenza ha sollevato preoccupazioni tra le autorità, poiché può risultare letale in determinate condizioni e dosaggi.

Il nome tecnico è Mdmb-pinaca. Si tratta di un cannabinoide sintetico a base di indazolo venduto online come farmaco di sintesi. Secondo il dipartimento antidroga di Palazzo Chigi si trova in alcuni prodotti con cannabis a basso contenuto di Thc. E causa confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda. Può essere presente in infiorescenze, resine o prodotti venduti come cannabis “light” e non è possibile riconoscerne la presenza a vista. E ora nei suoi confronti c’è anche un allerta rapida per le droghe dal Dipartimento Antidroga. L’Mdmb-pinaca e la cannabis light. L’allarme arriva dopo la morte di Erhan Hac?mustafao?lu. Open.online

Cannabis light, allarme del governo: «Contiene una sostanza letale, un morto in Italia». Cos'è l'Mdmb-pinaca - Allarme sulla cannabis light: conterrebbe una sostanza potenzialmente «letale». msn.com