Mazzette per rilasciare le salme al Policlinico di Palermo | Vedere la moglie? 50 euro Chiesto l’arresto di 15 persone | come funzionava il sistema

Un sistema illecito di tangenti per consentire ai familiari di vedere le salme prima della cremazione o della sepoltura è stato scoperto al Policlinico di Palermo. Quindici persone sono state denunciate per aver gestito questa attività illecita, che prevedeva il pagamento di 50 euro per poter accedere alle salme.

Vedere la salma della propria consorte prima che sparisca nei meandri dell’obitorio sotto al Policlinico di Palermo costava 50 euro. Il prezzo, seguendo un preciso tariffario che quattro impiegati della struttura avevano definito, saliva fino a 100 euro per facilitare il lavoro alle pompe funebri e sbloccare faccende burocratiche più rapidamente. La procura del capoluogo siciliano ha chiesto l’arresto di 15 persone, tra cui gli impiegati Salvatore Lo Bianco, Marcello Gargano, Antonio Di Donna e Giuseppe Anselmo e undici titolari e dipendenti di diverse agenzie funebri. Gli indagati sono accusati a diverso titolo di associazione a delinquere, concussione e corruzione. Open.online

