Mazzette per restituire e vestire morti | il business all' obitorio del Policlinico chiesti 15 arresti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
mazzette per restituire e vestire morti il business all obitorio del policlinico chiesti 15 arresti

© Palermotoday.it - "Mazzette per restituire e vestire morti": il business all'obitorio del Policlinico, chiesti 15 arresti

C’erano imprenditori funebri disposti a pagare e operatori dell’obitorio del Policlinico altrettanto disponibili a incassare delle somme, anche soli 100 euro, per sbloccare le pratiche più rapidamente. La Procura di Palermo ha chiesto l’arresto di 15 euro persone, tra dipendenti in servizio alla. Palermotoday.it

“Mazzette” per vestire e restituire i morti al Policlinico: chiesti 15 arresti - Iniziavano quasi sempre con una frase come questa le conversazioni telefoniche o via chat dei dipendenti della camera mortuaria ... livesicilia.it