Mazzette per 'liberare' la salma a Palermo. 15 richieste arresto

AGI - Se una persona muore in una corsia di ospedale, i familiari vorrebbero riportare la salma a casa per celebrare il funerale secondo vecchia tradizione. Ma non è possibile. A meno che non si sia disposti a pagare una mazzetta. E facendo leva sull'attaccamento alle tradizioni e più ancora sulla fragilità emotiva di certi parenti, si potevano guadagnare dai 50 ai 400 euro. È successo a Palermo, dove sono finiti in manette 15 tra impiegati e impresari di pompe funebri collegati alla camera mortuaria delle cliniche universitarie. La procura di Palermo ha chiesto quindici arresti, in base alle nuove norme che impongono gli interrogatori preventivi, per il cosiddetto business del caro estinto al Policlinico. Agi.it

