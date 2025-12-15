MaxiMall Pompeii spegne la prima candela con musica e torta per tutti

Il 14 dicembre, MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata celebra il suo primo anniversario con un evento speciale aperto al pubblico. Un'occasione per condividere musica, torta e festeggiamenti, segnando un anno di attività e crescita nel territorio. Un momento di convivialità e allegria per clienti e visitatori, in occasione di questo importante traguardo.

© Sbircialanotizia.it - MaxiMall Pompeii spegne la prima candela con musica e torta per tutti Il 14 dicembre il MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata festeggia il suo primo anno di vita con un evento aperto al pubblico. In programma un pomeriggio tra musica, atmosfera natalizia e un momento conviviale attorno alla torta celebrativa. A guidare la festa, come madrina, sarà Monica Sarnelli, attesa sul palco per un live molto sentito. . Sbircialanotizia.it La Piazza Centrale del Maximall Pompeii ???? | Natura e Modernità a Torre Annunziata Buon compleanno MaxiMall Pompeii - Il 14 dicembre il MaxiMall Pompeii spegne la sua prima candelina e invita il pubblico a un pomeriggio di festa dedicato a grandi e piccini, tra musica dal ... napolivillage.com

Torre Annunziata, buon compleanno MaxiMall: Monica Sarnelli special guest per il primo anniversario - Il 14 dicembre il MaxiMall Pompeii spegne la sua prima candelina e invita il pubblico a un pomeriggio di festa dedicato a grandi e piccini, tra musica dal vivo, cori natalizi e una torta gigante celeb ... lostrillone.tv

Un anno fa aprivamo HAIRSTUDIO’S Maximall Pompeii. Oggi celebriamo un percorso intenso, fatto di coraggio, fiducia nei propri mezzi, dedizione e risultati condivisi. Desideriamo ringraziare le migliaia di consumatrici e consumatori che ci hanno scelto, che - facebook.com facebook