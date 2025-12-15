Mattia Caldara | Le parole di Chiellini il rimpianto più grande della mia vita Ho sbagliato

Mattia Caldara rivela il suo grande rimpianto legato alle parole di Giorgio Chiellini, che considera il suo più grande errore. In questa intervista, il difensore esprime il suo rammarico e riflette sulle conseguenze di aver trascurato i consigli del compagno, sottolineando quanto questa scelta abbia influito sulla sua carriera e sulla sua vita.

Mattia Caldara ancora non si dà pace per non aver dato ascolto alle parole di Giorgio Chiellini: "Ho sbagliato in pieno, è come se lo avessi tradito". Fanpage.it

