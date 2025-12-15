Mattarella | ' centri opachi' disinformano

Il Presidente Mattarella ha preso la parola alla Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, sottolineando l'importanza della trasparenza e denunciando i centri opachi che diffondono disinformazione. L'intervento si inserisce nel contesto della riunione aperta dal Ministro Tajani, evidenziando la rilevanza di un dialogo internazionale basato su fiducia e chiarezza.

11.30 Il Presidente Mattarella interviene alla Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, aperta dal titolare Tajani. "Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei Paesi democratici. Cercano di affermarsi inediti ma opachi centri di potere". Ue "esperienza di successo per democrazia" e ora bersaglio di "disordinata e ingiustificata aggressione" "In atto operazione contro Occidente" per "allontanare democrazie dai valori. Diplomazia preziosa in tempi difficili. Servizitelevideo.rai.it

