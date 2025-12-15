Mattarella ‘UE aggredita per metterne in discussione i valori di democrazia e libertà’

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Mattarella denuncia un attacco all'Unione Europea e ai principi fondamentali di democrazia e libertà che la sostengono. Secondo le sue parole, si tratta di una vera e propria aggressione contro l'occidente, volta a mettere in discussione i valori su cui si fondano le istituzioni e la stabilità europea.

mattarella 8216ue aggredita per metterne in discussione i valori di democrazia e libert2248217

© Imolaoggi.it - Mattarella. ‘UE aggredita per metterne in discussione i valori di democrazia e libertà’

''E' in atto una aggressione contro l'Unione europea, e in generale contro l'occidente per metterne in discussione i valori''. Imolaoggi.it

mattarella 8216ue aggredita metterneMattarella: Ue aggredita, inammissibile rivedere i confini con la forza - E' in atto una aggressione contro l'Unione europea, e in generale contro l'occidente per metterne in discussione i ... notizie.tiscali.it