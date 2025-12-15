Il presidente Mattarella evidenzia come l'attuale contesto internazionale, caratterizzato da eventi imprevedibili e sorprendenti, generi un senso di disorientamento. Nonostante questa complessità, sottolinea l'importanza di mantenere lucidità e responsabilità nella gestione delle sfide globali.

Roma, 15 dic. (askanews) – “La situazione internazionale imprevedibile – e, per qualche aspetto, sorprendente – provoca disorientamento. L’inquietudine del pessimismo che ne deriva non deve indurre a ritenere ineluttabile il processo che vede l’ordine geopolitico che avevamo contribuito a costruire mostrare crepe sempre più estese e profonde, con conflitti che credevamo consegnati per sempre alla storia riacutizzati, lambendo regioni a noi vicine”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla VIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia in corso alla Farnesina. Ildenaro.it

Mattarella: situazione internazionale disorienta ma non ineluttabile - (askanews) – “La situazione internazionale imprevedibile – e, per qualche aspetto, sorprendente – provoca disorientamento. askanews.it

Mattarella: 'Inediti centri opachi di potere disinformano' - "Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei Paesi democratici'. ansa.it