Mattarella | Ordine geopolitico mostra crepe sempre più estese

Il presidente Mattarella ha evidenziato come l'ordine geopolitico globale sia sempre più fragile, con crepe che si allargano di fronte a un contesto internazionale caratterizzato da imprevedibilità e sorprese. La situazione attuale richiede attenzione e riflessione sulle dinamiche che influenzano la stabilità mondiale e gli equilibri geopolitici.

© Imolaoggi.it - Mattarella: “Ordine geopolitico mostra crepe sempre più estese” “La situazione internazionale imprevedibile – e, per qualche aspetto, sorprendente – provoca disorientamento. L’inquietudine del pessimismo che ne deriva non deve indurre a ritenere ineluttabile il processo che vede l’ordine geopolitico che avevamo contribuito a costruire mostrare crepe sempre più estese e profonde, con conflitti che credevamo consegnati per sempre alla storia riacutizzati, lambendo regioni. Imolaoggi.it Mattarella riceve la massima onorificenza polacca dal Presidente Duda Mattarella: “È in atto un'operazione contro l'occidente. Non è possibile distrarsi” - crisi": “Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei paesi ... ilfoglio.it

Mattarella: 'Inediti centri opachi di potere disinformano' - "Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei Paesi democratici'. ansa.it

Ma Mattarella, ministro della difesa che diede l'ordine di bombardare Belgrado, perché non ha mai sostenuto in vita sua una iniziativa di PACE - facebook.com facebook