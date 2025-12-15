Mattarella | Ordine geopolitico mostra crepe sempre più estese

Il presidente Mattarella ha evidenziato come l'ordine geopolitico globale sia sempre più fragile, con crepe che si allargano di fronte a un contesto internazionale caratterizzato da imprevedibilità e sorprese. La situazione attuale richiede attenzione e riflessione sulle dinamiche che influenzano la stabilità mondiale e gli equilibri geopolitici.

“La situazione internazionale imprevedibile – e, per qualche aspetto, sorprendente – provoca disorientamento. L’inquietudine del pessimismo che ne deriva non deve indurre a ritenere ineluttabile il processo che vede l’ordine geopolitico che avevamo contribuito a costruire mostrare crepe sempre più estese e profonde, con conflitti che credevamo consegnati per sempre alla storia riacutizzati, lambendo regioni. Imolaoggi.it

