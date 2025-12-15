Mattarella | ' non può punire giudici Corti internazionali Paese promotore Norimberga'

Il presidente Mattarella sottolinea le limitazioni dei giudici internazionali nel punire i giudici, evidenziando come il sistema internazionale sia stato spesso fallimentare nel garantire giustizia. Richiama l'importanza di un ruolo più deciso dell'Europa e del Paese nel promuovere la sostenibilità della legge e la tutela dei diritti fondamentali, richiamando anche la memoria delle atrocità del Novecento.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'Europa ha conosciuto nel Novecento l'abisso di un sistema internazionale che smarriva la via della ragione. Le guerre del Novecento non sono soltanto un capitolo dei libri di storia: ci ammoniscono circa le conseguenze del predominio della forza sulla ragione, dell'arbitrio sulla norma, della paura sulla lungimiranza. Assistiamo oggi alla pretesa di imporre punizioni contro giudici delle Corti internazionali per le loro funzioni di istruire denunce contro crimini di guerra, a difesa dei diritti umani, in definitiva a difesa dei popoli del mondo: sono pretese di un mondo volto pericolosamente indietro, al peggiore passato. "Il principio non può essere muovere guerra per fare la pace: è paradossale. Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realtà di imporre le proprie condizioni". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante