Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l'importanza di rispettare i principi fondamentali dell'ordinamento internazionale, ribadendo che ridefinire i confini attraverso la forza è inaccettabile. Il suo intervento, durante la XVIII conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia, rappresenta un monito chiaro contro qualsiasi tentativo di alterare i confini con mezzi militari.

Mattarella, no alla forza per ridefinire i confini: un monito chiarissimo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo oggi alla XVIII conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia, ha ribadito con fermezza un principio che costituisce pilastro dell’ordinamento internazionale post-Seconda guerra mondiale: è “irresponsabile e inammissibile ridefinire i confini con la forza”. Questa affermazione, che richiama esplicitamente l’eredità giuridica e morale delle conferenze sulla sicurezza in Europa come quella di Helsinki, rappresenta una presa di posizione netta e coerente con la visione europea sul conflitto tra Russia e Ucraina. Un principio non negoziabile. Thesocialpost.it

