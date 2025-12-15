Mattarella | Nell' epoca delle poli-crisi indispensabile una poli-diplomazia – Il video

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di una “poli-diplomazia” in un’epoca segnata da molteplici crisi globali. In un contesto di instabilità persistente e interessi particolari che spesso sfidano la legalità internazionale, evidenzia la necessità di strategie diplomatiche multilaterali per affrontare le sfide geopolitiche contemporanee.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Così come l’affacciarsi di nuovi focolai di instabilità in aree dove la fragilità politica e sociale è divenuta ormai strutturale, con l’emergere di paradigmi che vedono prevalere interessi particolari che, sovente, sfidano la legalità internazionale. Nel contesto attuale è possibile essere protagonisti puntando su due ambiti, quello multilaterale e quello degli organismi sovranazionali, come l’Unione Europea, che possono consentire di raggiungere la massa critica necessaria per evitare di ricadere in ambizioni velleitarie. Il mondo contemporaneo è attraversato da molteplici crisi che si sovrappongono l’un l’altra e si alimentano a vicenda. Open.online

Mattarella: Nell'epoca delle poli-crisi indispensabile una poli-diplomazia

Mattarella: Nell'epoca delle "poli-crisi" indispensabile una "poli-diplomazia" - "Così come l’affacciarsi di nuovi focolai di instabilità in aree dove la fragilità politica e sociale è divenuta ormai strutturale, con l’emergere di paradigmi che vedono prevalere interessi particola ... ilgiornale.it