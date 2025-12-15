Il presidente Mattarella evidenzia l'importanza della legalità internazionale come strumento fondamentale per contrastare il possibile arretramento della civiltà durante questa fase di transizione globale. In un contesto di rischi crescenti, sottolinea la necessità di un impegno condiviso per preservare i valori fondamentali e la stabilità mondiale.

© Iltempo.it - Mattarella: 'legalità internazionale per contrastare arretramento civiltà'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'epoca di transizione in cui ci troviamo presenta pericoli che dobbiamo saper tempestivamente riconoscere: a stagliarsi all'orizzonte c'è il rischio di un generale arretramento della civiltà. La legalità internazionale è un bene comune efficace nel contrastarlo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. "Lo sa bene -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- chi, come voi, opera quotidianamente in contesti spesso difficili, e consentitemi al riguardo di esprimere solidarietà e vicinanza a quanti di voi lavorano in zone di conflitto, con disagi e rischi che meritano massima riconoscenza da parte dello Stato". Iltempo.it

