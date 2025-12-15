Mattarella | In atto un' operazione contro l' occidente – Il video
Il presidente Mattarella segnala un'operazione in atto contro l'Occidente, evidenziando tensioni nel piano economico e commerciale internazionale. In un video pubblicato dall'Agenzia Vista, sottolinea come alcune politiche e strumenti siano orientati a rafforzare artificialmente singoli Paesi a discapito degli altri, creando squilibri e instabilità globali.
(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Il piano economico e commerciale è tutt’altro che esente da tensioni, con la diffusione di politiche e strumenti che puntano a rafforzare artificiosamente il proprio Paese a scapito degli altri. Sovraccapacità produttiva, dumping, dazi, dominio delle catene di approvvigionamento e coercizione economica, solo per citare alcune tra le distorsioni più significative, nuocciono a un mondo pacifico e interdipendente. Se ci si propone di perseguire obiettivi di progresso la strada è soltanto quella del rafforzamento della collaborazione. L’alternativa porta ad avvolgersi nella spirale dell’instabilità. Open.online
