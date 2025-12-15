Mattarella | È in atto un' operazione contro l' occidente Non è possibile distrarsi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Mattarella avverte di un'operazione in atto contro l'Occidente, sottolineando l'importanza di mantenere alta la vigilanza. In momenti di crisi, la diplomazia diventa fondamentale nel cercare soluzioni e spazi di dialogo per affrontare le sfide attuali, evitando distrazioni e rafforzando l'unità internazionale.

mattarella 200 in atto un operazione contro l occidente non 232 possibile distrarsi

© Ilfoglio.it - Mattarella: “È in atto un'operazione contro l'occidente. Non è possibile distrarsi”

È in tempi difficili che "la diplomazia si trova a dispiegare una delle sue caratteristiche più preziose: la ricerca di percorsi per uscirne e spazi di dialogo". Lo ha detto il pre. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

Intervento del Presidente Mattarella al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba

Video Intervento del Presidente Mattarella al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba

mattarella 200 atto operazioneMattarella: “&#200; in atto un'operazione contro l'occidente. Non è possibile distrarsi” - crisi": “Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei paesi ... ilfoglio.it

Sergio Mattarella: "&#200; evidente che è in atto un'operazione diretta contro il campo occidentale" - Sicurezza, servizio civile, evoluzione tecnologica degli armamenti e l'uso dell'intelligenza artificiale. msn.com