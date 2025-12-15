Il presidente Mattarella avverte di un'operazione in atto contro l'Occidente, sottolineando l'importanza di mantenere alta la vigilanza. In momenti di crisi, la diplomazia diventa fondamentale nel cercare soluzioni e spazi di dialogo per affrontare le sfide attuali, evitando distrazioni e rafforzando l'unità internazionale.

© Ilfoglio.it - Mattarella: “È in atto un'operazione contro l'occidente. Non è possibile distrarsi”

È in tempi difficili che "la diplomazia si trova a dispiegare una delle sue caratteristiche più preziose: la ricerca di percorsi per uscirne e spazi di dialogo". Lo ha detto il pre. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

Intervento del Presidente Mattarella al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba

Mattarella: “È in atto un'operazione contro l'occidente. Non è possibile distrarsi” - crisi": “Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei paesi ... ilfoglio.it