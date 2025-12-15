Mattarella | disinformazione guidata da opachi centri di potere

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha denunciato oggi, durante la conferenza degli ambasciatori, come la disinformazione sia orchestrata da centri di potere poco trasparenti. Un intervento che sottolinea l'importanza di vigilare sulla diffusione delle informazioni e di promuovere un'informazione corretta e responsabile.

© Imolaoggi.it - Mattarella: “disinformazione guidata da opachi centri di potere” Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi alla conferenza degli ambasciatori. Imolaoggi.it Mattarella, inediti centri opachi di potere disinformano - "Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei ... espansionetv.it

Mattarella: pericolose attività disinformazione contro Paesi democratici - "Cercano di affermarsi inediti ma opachi centri di potere, di fatto sottratti alla capacità giurisdizionale degli Stati sovrani e degli organismi sovranazionali, dotati di v ... libero.it

#Mattarella: pericolose attività di disinformazione contro Paesi x.com

#Mattarella: pericolose attività di disinformazione contro Paesi - facebook.com facebook