Mattarella | Da Russia aberrante volontà di ridefinire i confini con la forza – Il video

Il presidente Mattarella condanna l’aggressione russa all’Ucraina, sottolineando la volontà di violare i confini con la forza. Nonostante gli sforzi diplomatici, la guerra continua a provocare vittime e distruzioni, evidenziando l’aberrante intenzione di alterare gli equilibri europei attraverso azioni militari.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Permane l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l’aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro alla Conferenza di Helsinki sulla Cooperazione e la Sicurezza nel continente". Così Mattarella, in occasione della XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

