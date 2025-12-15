Mattarella cita aforisma Einstein | Con Ai rischio prevalenza stupidità naturale – Il video

Il Presidente Mattarella richiama l’attenzione sui pericoli legati all’evoluzione tecnologica e all’intelligenza artificiale, citando un aforisma di Einstein. In un contesto in cui le innovazioni militari e digitali avanzano rapidamente, si evidenzia come la stupidità naturale possa prevalere, accentuando i rischi associati a queste nuove frontiere.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 “Paradossalmente, l’evoluzione tecnologica degli armamenti e l’uso dell’intelligenza artificiale espongono a rischi accresciuti. Nei domini più pericolosi, affidare ad algoritmi la decisione sulla vita e la morte segnerebbe un arretramento drammatico della sicurezza collettiva. Penso che sia molto sottile il crinale tra l’illusione del dominio infallibile delle Intelligenze artificiali e la prevalenza definitiva della stupidità naturale, che purtroppo, come nel noto aforisma, attribuito ad Albert Einstein, può tendere all’infinito”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Open.online Mattarella cita aforisma Einstein: Con Ai rischio prevalenza stupidità naturale Mattarella cita aforisma Einstein: Con Ai rischio prevalenza stupidità naturale - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Sergio Mattarella: "È evidente che è in atto un'operazione diretta contro il campo occidentale" - Il capo dello Stato ha toccato anche del servizio civile, dell'evoluzione tecnologica degli armamenti e dell'uso dell'intelligenza artificiale ... rainews.it

Meloni ad Atreju attacca Schlein, Salis e Albanese, cita Venditti e Nanni Moretti, mentre i militanti si mettono in fila per fare la foto con Bignami, nuova star del partito. Il racconto di Alessandro Luna ( @alessandro.luna98 ) Giorgia Meloni ha chiuso Atreju co - facebook.com facebook