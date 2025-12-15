Mattarella | C' è una disordinata e ingiustificata aggressione alla Ue – Il video

Il presidente Mattarella denuncia una crescente e ingiustificata aggressione alla Ue, alimentata da flussi informativi manipolativi e conflitti ibridi. In un video pubblicato dall'Agenzia Vista, evidenzia come queste azioni destabilizzino l'unità europea, combinando minacce interne ed esterne in un contesto di tensioni crescenti.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Una condizione che viene alimentata da flussi informativi manipolativi che, nell’ambito di conflitti ibridi condotti con vari strumenti ostili, congiungono fronte interno e fronte esterno. Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei Paesi democratici. Cercano di affermarsi inediti ma opachi centri di potere – di fatto sottratti alla capacità normativa e giurisdizionale degli Stati sovrani e degli organismi sovranazionali. Centri di potere dotati di vaste capacità di influenza sui cittadini e, con esse, sulle scelte politiche, tanto sul piano interno ai singoli Stati quanto su quello internazionale. Open.online

