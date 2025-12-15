Mattarella alza la voce palazzo Chigi abbassa lo sguardo | Putin condanna un giudice italiano e la Meloni resta muta | nascono le due italie - RETROSCENA
In un panorama politico sempre più frammentato, emergono due anime dell’Italia: da un lato, quella che si erge a difesa dei principi e dell’onore nazionale, dall’altro, quella che preferisce il silenzio e il disimpegno. Un quadro che si riflette nelle reazioni ai recenti eventi internazionali, creando un divario profondo e inquietante tra le diverse sensibilità e posizioni del Paese.
C’è un’Italia che parla, e un’altra che tace. C’è un’Italia che difende l’onore dello Stato e un’altra che abbassa lo sguardo. Il caso del giudice italiano della Corte penale internazionale Salvatore Aitala, condannato in contumacia da un tribunale di Mosca per aver firmato il mandato di cattura con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
