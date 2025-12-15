Mattarella alza la voce palazzo Chigi abbassa lo sguardo | Putin condanna un giudice italiano e la Meloni resta muta | nascono le due italie - RETROSCENA

In un panorama politico sempre più frammentato, emergono due anime dell’Italia: da un lato, quella che si erge a difesa dei principi e dell’onore nazionale, dall’altro, quella che preferisce il silenzio e il disimpegno. Un quadro che si riflette nelle reazioni ai recenti eventi internazionali, creando un divario profondo e inquietante tra le diverse sensibilità e posizioni del Paese.

Mattarella: «La Russia vuole ridefinire con forza i confini dell'Europa». E sul caso Aitala: «Assurdo chiedere punizioni per i giudici delle corti internazionali» - L'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo della Farnesina per la sessione inaugurale della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia ... msn.com

Mattarella alza la voce, palazzo Chigi abbassa lo sguardo: Putin condanna un giudice italiano e la Meloni resta muta: nascono le "due italie" - RETROSCENA x.com

