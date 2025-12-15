Mattarella agli ambasciatori | in atto operazione contro campo occidentale

Il presidente Mattarella ha commentato recenti sviluppi internazionali, evidenziando come siano in atto azioni volte a indebolire il campo occidentale e a distogliere le democrazie dai propri principi fondamentali. Un'analisi che mette in luce le tensioni e le sfide geopolitiche attuali, segnate da strategie che mirano a separare e indebolire le alleanze tradizionali.

È in atto un’operazione diretta contro il campo occidentale per allontanare le democrazie dai propri valori, separando i destini delle diverse nazioni. Così il presidente Mattarella intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. Servizio di Franco Rossi TG2000. Tv2000.it

