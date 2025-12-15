Mattarella | accesso a servizio civile merita di essere esteso

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza del servizio civile universale come esempio di cittadinanza attiva, sostenendo che l'accesso a questa opportunità merita di essere ampliato. Le parole del capo dello Stato evidenziano il valore sociale e civico del servizio, invitando a considerare un'estensione che possa coinvolgere un numero maggiore di giovani e contribuire allo sviluppo del paese.

© Iltempo.it - Mattarella: accesso a servizio civile merita di essere esteso "I volontari che partecipano al Servizio civile universale rappresentano un positivo esempio di cittadinanza attiva e l'accesso a esso merita di essere esteso". Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale del servizio civile universale. "La loro dedizione è una preziosa risorsa che concorre alla difesa non armata della Patria, alla promozione della pace, al rafforzamento della cooperazione tra popoli e nazioni e all'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione, mediante attività volte alla realizzazione del bene comune", aggiunge il capo dello Stato, secondo il quale "il Servizio civile è occasione preziosa di arricchimento morale e crescita personale che impatta positivamente sulla collettività, contribuendo al consolidamento del senso civico, presupposto essenziale per la costruzione di una società più coesa ed equa. Iltempo.it Il Presidente Mattarella inaugura mostra Natività, L’arte del presepe della Val Gardena - www.HTO.tv Mattarella: "Il servizio civile universale esempio di cittadinanza attiva" - "Gratitudine ai giovani che scelgono di mettere la loro opera a disposizione della comunità" si legge nella nota del presidente della Repubblica in occasione della Giornata nazionale del servizio civi ... msn.com

Mattarella: il servizio civile è cittadinanza attiva, estendere l’accesso - (askanews) – “I volontari che partecipano al Servizio civile universale rappresentano un positivo esempio di cittadinanza attiva e l’accesso a esso merita di essere esteso”. msn.com

Il diciannovenne aspirante medico si rivolge a Mattarella contro il nuovo sistema di accesso - facebook.com facebook

Ecco il nuovo numero di @Uispress , agenzia stampa di sport sociale e per tuttiIn primo piano: Giornata del Volontariato: il contributo dello sport sociale. Riflettori puntati su Palermo con la presenza di Mattarella; Il saluto @UispNazionale a Mabel x.com