Il presidente Mattarella condanna con fermezza le azioni che mirano a ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa, sottolineando come tali atteggiamenti siano aberranti e contrastino con gli sforzi di cooperazione internazionale e i valori fondamentali dell’Unione Europea.

© Agi.it - Mattarella: "Aberrante intendimento di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa"

AGI - "Appare, a dir poco, singolare che, mentre si affacciano, in ambito internazionale, esperienze dirette a unire Stati e a coordinarne le aspirazioni e le attività, si assista a una disordinata e ingiustificata aggressione nei confronti della Unione Europea, Unione Europea, alterando la verità e presentandola anziché come una delle esperienze storiche di successo per la democrazia e i diritti dei popoli, sviluppatasi anche con la condivisione e l'apprezzamento dell'intero Occidente, come una organizzazione oppressiva se non addirittura nemica della libertà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Farnesina per dare il via, insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla XVIII edizione della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia. Agi.it

Mattarella: "Irresponsabile e inammissibile ridefinire i confini con la forza" - "Permane l'aggressione russa ai danni all'Ucrina con l'aberrante intendimento di infrangere il principio del rifiuto di definire con la forza gli equilibri ei confini in europa. repubblica.it