Mattarella | Aberrante intendimento di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa

Il presidente Mattarella condanna con fermezza un tentativo di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa, sottolineando l'assurdità di un'aggressione ingiustificata contro l'Unione Europea. Egli evidenzia come, mentre il mondo si muove verso una maggiore unificazione, alcune forze cercano di dipingere l'UE come oppressiva, minando un modello di democrazia e diritti condivisi.

AGI - "Appare, a dir poco, singolare che, mentre si affacciano, in ambito internazionale, esperienze dirette a unire Stati e a coordinarne le aspirazioni e le attività, si assista a una disordinata e ingiustificata aggressione nei confronti della Unione Europea, Unione Europea, alterando la verità e presentandola anziché come una delle esperienze storiche di successo per la democrazia e i diritti dei popoli, sviluppatasi anche con la condivisione e l'apprezzamento dell'intero Occidente, come una organizzazione oppressiva se non addirittura nemica della libertà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Farnesina per dare il via, insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla XVIII edizione della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia. Agi.it

