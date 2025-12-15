Matrimonio saltato per il volto storico della tv | data fissata poi la delusione

Un matrimonio atteso e annunciato, con una data importante fissata per il 13 maggio 2026, aveva suscitato entusiasmo e aspettative. Tuttavia, a poche settimane dall’evento, la notizia dello slittamento ha lasciato molti delusi, mettendo in discussione i piani e i sogni legati a questa occasione speciale.

La data era cerchiata in rosso e sembrava segnare l’approdo naturale di una storia lunghissima: il 13 maggio 2026. Un giorno scelto per suggellare vent’anni di vita insieme, una relazione costruita tra successi, crisi e una figlia cresciuta in mezzo a scelte spesso difficili. E invece oggi quel giorno non esiste più. Il matrimonio con Francesco Ambrosoli, storico compagno e padre di sua figlia, è stato cancellato, lasciando spazio a un racconto che si è trasformato in una riflessione pubblica sul passato, sull’identità e sulle fragilità che possono emergere anche dopo due decenni. A raccontare cosa sia successo è stata la stessa Simona Tagli in un’intervista a Repubblica, ripercorrendo una relazione che non è mai arrivata all’altare. Caffeinamagazine.it

