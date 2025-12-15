© Ilrestodelcarlino.it - Matic vince il duello con Modric. Pinamonti inventa due assist

MURIC 6,5. Monopolizza i palloni alti, dei quali i rossoneri fanno ampio uso quando si tratta di assaltare l’area neroverde. Decisivo su Rabiot alla mezz’ora: battuto due volte, certo, ma mai vinto. WALUKIEWIZ 6. Bartesaghi, che lo lascia sul posto quando va a prendersi il primo gol del Milan, non lo disunisce. Il difensore polacco, la cui gara comincia con una superchiusura aerea su Saelemaekers al 5’, tiene. E nella ripresa cresce con la squadra. IDZES 6,5. Puntuale quando e dove serve. Azzera Nkunku, limita Pulisic, chiude e imposta. MU HAREMOVIC 6,5. Mai in affanno, se non in occasione della seconda rete di Bartesaghi, quando sembra fuori posizione. Ilrestodelcarlino.it

