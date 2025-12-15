© Ilrestodelcarlino.it - Massolin, l’attacco può cambiare faccia

Parli di lui e subito ti accorgi che la prima cosa che salta alla mente è sempre una. E, nell’intervallo della gara di sabato al Picco, anche i colleghi spezzini se lo chiedevano, ovvero ‘ma come fa un calciatore con le leve così lunghe ad avere questo controllo di palla sullo stretto?’. Hai voglia a dire loro che noi, che qualche volta lo vediamo anche in allenamento, non ci stupiamo ormai più. Il fatto è che Yanis Massolin ancora una volta ha confermato che il suo percorso di crescita sta arrivando finalmente ad un livello di maturazione convincente. Diciamo però la verità. questo ragazzo ci aveva colpito sin dai giorni di Fanano, quando veniva osservato con curiosità un po’ da tutti. Ilrestodelcarlino.it

Pronuncia corretta del suo nome, ambientamento a Modena e in squadra, primo gol ed esordio da titolare: le dichiarazioni di Yanis Massolin in conferenza stampa #ParlandodiSport #ModenaFC #calcio #SerieB #Modena - facebook.com facebook