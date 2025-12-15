Massimo Carlotto a Salerno | al Museo Archeologico la presentazione di A esequie avvenute

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo Archeologico di Salerno, si terrà la presentazione del libro

massimo carlotto a salerno al museo archeologico la presentazione di a esequie avvenute

© Salernotoday.it - Massimo Carlotto a Salerno: al Museo Archeologico la presentazione di "A esequie avvenute"

A Salerno appuntamento con lo scrittore Massimo Carlotto, ospite del "SalerNoir Festival le notti di Barliario". L'evento si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 18.00 presso il Museo Archeologico Provinciale in via San Benedetto. L'autore presenterà al pubblico il suo recente romanzo edito da. Salernotoday.it

Intervista a Vincenzo Balli

Video Intervista a Vincenzo Balli

massimo carlotto salerno museoMassimo Carlotto a Salerno: al Museo Archeologico la presentazione di "A esequie avvenute" - L'incontro rientra negli eventi "OFF" della rassegna, organizzata dall'Associazione Porto delle Nebbie e diretta da Piera Carlomagno. salernotoday.it