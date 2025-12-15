Massa colpo da 64mila euro al Lotto Vincite anche a Lucca e Prato

Nel fine settimana, la Toscana si è distinta per vincite significative al Lotto e al SuperEnalotto, consolidando un dicembre ricco di premi in tutta la regione. Successi che testimoniano la fortuna che ha coinvolto diverse città, tra cui Massa, Lucca e Prato, in un periodo di grande entusiasmo per i giocatori.

© Lanazione.it - Massa, colpo da 64mila euro al Lotto. Vincite anche a Lucca e Prato Firenze, 15 dicembre 2025 – Toscana ancora protagonista della fortuna. Nel fine settimana il Lotto e il SuperEnalotto hanno distribuito premi importanti in tutta la regione, confermando un dicembre particolarmente generoso. Come riporta Agipronews, il colpo più consistente arriva da Massa, dove una giocata da appena 2 euro ha fruttato oltre 64mila euro grazie ad una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota nazionale. La schedina vincente è stata convalidata in un punto vendita di piazza Francesco Betti. Sempre al Lotto, festa anche a Massarosa, in provincia di Lucca, dove un altro giocatore ha centrato una vincita da 22. Lanazione.it Massa, colpo da 64mila euro al Lotto. Vincite anche a Lucca e Prato - Pochi giorni fa a Firenze centrato anche un premio da mezzo milione ... lanazione.it

