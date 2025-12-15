Mase in Campania record procedimenti penali come parte offesa | boom Tribunale Vallo della Lucania

In Campania si registra un incremento significativo dei procedimenti penali legati ai reati ambientali, con il Tribunale di Vallo della Lucania che evidenzia un vero e proprio boom in questo ambito. La regione si distingue come area con il maggior numero di casi di parte offesa, segnando un trend preoccupante nel contesto delle questioni ambientali e della tutela del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Per procedimenti penali, la Campania è maglia nera nei reati ambientali: per distacco. Gli ultimi dati arrivano dal Rapporto Ispra 2025 "Il danno ambientale in Italia". La ricerca esamina il contributo per le azioni in sede penale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Snpa) la rete costituita da Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e tutte le Agenzie Regionali (Arpa) e delle Province Autonome (Appa). Parlando dell'azione civile di danno svolta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si premette che in sede giudiziaria essa viene avviata nella fase preliminare dei procedimenti penali, a seguito di segnalazione delle Avvocature distrettuali dello Stato.

