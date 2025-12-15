Mascherina e cappuccio per rubare nel bar | le telecamere la incastrano

Una coppia di ladri ha tentato di mettere a segno un furto in un bar del centro storico di Udine, nascondendosi dietro mascherina e cappuccio. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza hanno catturato ogni dettaglio, permettendo alle forze dell’ordine di ricostruire l’intera vicenda e identificare i responsabili.

