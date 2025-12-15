Maschere tragicomiche

Kaja Kallas, ministra degli Esteri dell’UE, afferma che non ci sono divisioni tra Stati Uniti ed Europa, ma le tensioni sembrano indicare il contrario. In questo articolo si analizzano le dichiarazioni e le reali dinamiche tra le due sponde dell’Atlantico, cercando di capire quale sia la verità dietro le parole ufficiali.

Kaja Kallas, la “ministra” degli Esteri dell’Ue, sostiene che non c’è spaccatura tra Usa ed Europa. Ma che film ha visto? Ettore Doriani via email Gentile lettore, sulla diatriba Usa-Ue si possono scrivere fiumi di parole, sostenendo tutto e il contrario di tutto. Si può dire che la spaccatura giova agli Usa o, al contrario, che giova all’Europa. L’unica teoria che proprio non si regge in piedi è quella espressa da Kallas, che non è successo nulla. È successo invece un terremoto: si è aperta una faglia storica dopo 80 anni di alleanza granitica tra Usa ed Europa. Un osservatore come Roberto Iannuzzi l’ha definita “la guerra civile d’Occidente” e l’iperbole credo non sia troppo iperbolica. Lanotiziagiornale.it

