Mascalucia concorso letterario Sicilia Dime Novels | vince Pietro Nicosia con Madunnuzza mia

A Mascalucia si è concluso il concorso letterario Sicilia Dime Novels, un evento che celebra la cultura e le eccellenze locali. Tra le opere in gara, si è distinto Pietro Nicosia con il racconto “Madunnuzza mia”, contribuendo a rafforzare il legame tra tradizione e narrativa contemporanea nel territorio.

Non solo concorso letterario, ma evento che unisce cultura, memoria e valorizzazione delle eccellenze del territorio. È questo il "Sicilia Dime Novels", promosso dall'associazione Mascalucia Doc con il patrocinio del Comune di Mascalucia, che ha celebrato l'edizione 2025, la sesta, con la.