maryam ghelich ha formato centinaia di donne aiutandole a districarsi nel traffico di teheran e tra i pegiudizi e gli ostacoli che devono affrontare nella conservatrice repubblica islamica

Maryam Ghelich ha dedicato la sua vita a formare centinaia di donne in Iran, aiutandole a superare le sfide del traffico e dei pregiudizi nella società conservatrice della Repubblica Islamica. La sua passione per la motocicletta, coltivata in segreto per anni, rappresenta un gesto di libertà e resistenza in un contesto sociale restrittivo.

R oma, 15 dic. (askanews) – Motociclista donna, in Iran. Una passione non facile da coltivare per Maryam Ghelich che ha imparato a guidare la moto 15 anni fa, andando di notte per le strade deserte di Teheran per evitare di essere giudicata per il suo abbigliamento, pantaloni, casco e protezioni, o per la mancanza della patente. In Iran infatti, nonostante i progressi compiuti e il numero di motocicliste aumentato anche grazie a Maryam che gli insegna a guidare, il rilascio delle patenti per moto e scooter alle donne è un nodo legale mai sciolto. Le l traffico non gli vietano esplicitamente di guidarle ma le autorità, nella pratica, non gli hanno mai rilasciato patenti. Iodonna.it

