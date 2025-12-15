Martina Gnoli muore a 18 anni a Santarcangelo mentre va a scuola | travolta in scooter vicino casa

Una mattina come tante altre si è trasformata in tragedia a Santarcangelo di Romagna, quando Martina Gnoli, 18 anni, è stata investita da uno scooter lungo la Marecchiese mentre si recava a scuola. La giovane residente a Sant’Ermete è deceduta sul posto, lasciando sgomenta la comunità locale.

© Notizieaudaci.it - Martina Gnoli muore a 18 anni a Santarcangelo mentre va a scuola: travolta in scooter vicino casa Una mattina qualunque trasformata in tragedia lungo la Marecchiese. Martina Gnoli aveva 18 anni, viveva a Sant’Ermete di Santarcangelo di Romagna e stava facendo ciò che faceva ogni mattina: andare a scuola. Pochi minuti dopo essere uscita di casa, il suo viaggio si è interrotto per sempre. La giovane è morta all’alba di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la via Marecchiese, nel territorio di Santarcangelo di Romagna, a pochissima distanza dall’abitazione di famiglia. Martina era alla guida di uno scooter Honda SH 125, omologato per due persone, e con lei viaggiava una compagna di scuola, anche lei 18enne. Notizieaudaci.it Finale caribbean show dance duo Mix classe A 19-34 Amore, tempo, morte di Bologna & Squillante Incidente a Rimini, auto contro scooter: Martina Gnoli muore a 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola - La dinamica dello scontro al vaglio degli investigatori intervenuti ... ilrestodelcarlino.it

Rimini, ragazza di 18 anni muore in scooter mentre va a scuola: Martina Gnoli travolta da un'auto. Grave l'amica che era con lei - Una ragazza di 18 anni, Martina Gnoli, residente a Santarcangelo di Romagna (Rimini) è morta e una coetanea è ricoverata in prognosi riservata, ma ... msn.com

Cronaca. Tragico impatto sulla Marecchiese: la vittima dell'incidente è Martina Gnoli. Il cordoglio del sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti - facebook.com facebook

Travolta a 18 anni da un’auto mentre va a scuola in scooter, la tragedia di Martina Gnoli a Rimini: grave un’amica. I dubbi sul sorpasso e la svolta fatale x.com