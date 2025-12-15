Martina Gnoli la liceale morta in scooter a 18 anni | Stava sbocciando un dolore immenso per tutti noi

Martina Gnoli, giovane studentessa di 18 anni, ha perso la vita in un incidente in scooter a Rimini. La comunità è sconvolta da questa tragedia, che ha colpito profondamente amici e familiari, lasciando un vuoto incolmabile e un dolore immenso.

Rimini - 15 dicembre 2025 - “Una tragedia che ci fa restare sconvolti e senza parole. Perdere la vita a 18 anni, mentre si va a scuola”. Sono le prime parole pronunciate dalla consigliera regionale, nonché ex sindaca di Santarcangelo, Alice Parma. Il sorriso di Martina Gnoli è scomparso come la freschezza dei suoi 18 anni. È accaduto in un istante, sulla via Marecchiese. “Il mio pensiero va con tutto il cuore alla famiglia, agli amici e ad una comunità, la nostra, colpita da un dolore immenso. Sant'Ermete, oggi è durissima! Ci stringiamo nella tua luce, Martina”. Anche al Bar Casale di Sant’Ermete è difficile comprendere cosa sia successo. Ilrestodelcarlino.it

